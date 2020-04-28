Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам проголосовать в первом чтении за законопроект №3133 нардепа от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, которым предлагается увольнять директора Национального антикоррупционного бюро за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией.

По мнению авторов, этот проект должен способствовать увольнению действующего руководителя НАБУ Артема Сытника, пишет Центр противодействия коррупции.

«Проект подрывает основы независимости НАБУ и его руководителя, в свое время было одним из ключевых требований Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления финансовой помощи Украине. Отклонение от таких принципов может поставить под угрозу будущее сотрудничество Украины с МВФ», - отмечается в сообщении.

На подрыве независимости НАБУ отмечали депутаты от фракции «Голос», которые подали 13 альтернативных законопроектов. Они акцентировали на том, что проект политический и направлен на преследование действующего руководителя НАБУ Артема Сытника в интересах олигарха Игоря Коломойского, ведь НАБУ проводит расследование хищений в «Приватбанке» в его национализации.

Уволить действующего директора НАБУ за административное правонарушение невозможно согласно действующему закону. Законопроектом Гончаренко предлагается фактически уволить Сытника задним числом, а это – нарушение Конституции Украины, которая запрещает обратное действие законов.

Даже действующий Закон «О государственной службе» определяет, что чиновника можно уволить за правонарушение, связанное с коррупцией, только в том случае, если суд определит ему наказание в виде лишения права занимать определенные должности. Однако в деле Сытника суд указал, что такое наказание к нему не может применяться. Это означает, что даже более низких должностных лиц в обычном министерстве за такое же нарушение нельзя было бы уволить автоматически.

Несмотря на это, члены правоохранительного комитета 20 голосами рекомендовали Верховной Раде голосовать за законопроект. Если депутаты примут его, Украина может остаться без финансовой поддержки Международного валютного фонда.

Напомним, в конце декабря прошлого года стало известно о решении апелляционного суда, в результате которого Сытник попал в «реестр коррупционеров».

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