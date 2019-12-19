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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник оказался среди лиц, связанных с коррупционными нарушениями.

Согласно данным Единого госреестра Нацагентства по предотвращению коррупции, поводом для этого стало «нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков», сообщает НВ.

«Наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен с конфискацией подарков в доход государства», — указано в реестре.

Напомним, Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы касательно его отдыха в охотничьем хозяйстве в Ривненской области, который якобы оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник якобы не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 000 гривен.

Сарненский суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф. 

В декабре Ривненский апелляционный суд признал Сытника виновным в коррупционном правонарушении. 
ForUm

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