Генеральная прокуратура на днях направит протокол об административном нарушении в Министерство внутренних дел в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Админпротокол касается отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве в Ривненской области, который якобы оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации.

По словам источника, факт отдыха подтвержден протоколом допроса третьего лица.

Напомним, Генеральная прокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника 10 мая на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.