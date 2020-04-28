Несмотря на карантин, 29% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 23% – один раз в день. В то же время 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% – вообще стараются не выходить. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, сообщает УНИАН.

За последние две недели заметно возросло число тех, кто выходит из дома чаще, в частности, количество респондентов, которые выходят несколько раз в день выросло с 19 до 29%.

Чаще находятся дома женщины, старые и бедные опрошенные. В то же время, чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 24-25 апреля 2020 года.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.