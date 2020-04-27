В воскресенье вечером, 26 апреля, в Соломенском районе Киева полицейские остановили автомобиль Mercedes за нарушение правил дорожного движения, за рулем была депутат Киевгорсовета Людмила Костенко, по предварительным сведениям, пьяная.

Пассажиром иномарки оказался замглавы Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак, который ударил полицейского в лицо.

По данным Киева Оперативного «царьки из КГГА начудили с патрульными на ул. Льва Толстого после того, как их остановили за то, что не были включены фары».

«... у 99% случаев за такое правонарушение копы просто смотрят документы, проверяют по имеющимся базам, предупреждают и отпускают. Видимо, так бы и закончилось, но в стороне от Костенко сидел еще один чинуш – Слончак..., который решил немного подурковать перед барышней, а потому постоянно говорил «да вы знаете, кто мы», «да завтра от вас здесь и следа не будет»…», – отмечается в сообщении.

На реплики Слончака якобы никто не реагировал, и он вышел из машины, начал цепляться к патрульному, а потом набросился на него с кулаками.

«Неадекватного дебошира-заместителя задержали», – подчеркивается в публикации.

Мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на инцидент.

«Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально», - написал он в Facebook.