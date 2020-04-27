На период карантина в Украине запретили деятельность 277 тыс. предприятий в различных отраслях, при этом больше всего закрыли рынков, 112 Украина со ссылкой на Опендатбот.

Таким образом, среди закрытых предприятий более 211 тыс. рынков (76,24% от всех предприятий), около 15 тыс. заведений плановой медицины и стоматологии (5,32%), почти14 тыс. учреждений образования (5,00%), свыше 10 тыс. развлекательных заведений (3,76%).

Также по 8 тыс. заведений закрыли в отраслях туризма (3,02%), индивидуальных услуг (2,98%) и спорта (3,04%). Еще по всей Украине закрыли более 1,7 тыс. предприятий в области транспорта и перевозок (0,65%).

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.