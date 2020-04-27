Повестка дня внеочередного заседания Верховной Рады 30 апреля еще формируется, в ней может быть кадровый вопрос. Об этом во время брифинга сказал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает УНИАН.

На вопрос, будет ли рассматриваться 30 апреля на внеочередном заседании ВР вопрос назначения бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра и есть ли сейчас голоса за это назначение, Арахамия ответил: «На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня. У нас будет повестка, которая инициирована парламентом. Там нет этого вопроса. Мы сейчас ее формируем. Но я не исключаю тот факт, что по инициативе Офиса президента может быть добавлен кадровый вопрос ... в повестку внеочередного заседание, которое состоится в четверг».

Относительно голосов за назначение Саакашвили Арахамия отметил, что фракция «Слуга народа» этот вопрос еще не рассматривала. «Я думаю, что мы будем определяться ближе к заседанию парламента», - сказал он.

Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ. 24 апреля, перед внеочередным заседанием парламента, на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» Саакашвили пытался убедить их поддержать его кандидатуру на должность.

Председатель фракции правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили не исключил осложнения дипломатических отношений с Украиной в случае, если бывшего президента страны Михаила Саакашвили назначат вице-премьер-министром украинского правительства.