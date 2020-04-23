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Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать возможную государственную измену со стороны председателя Офиса президента Андрея Ермака и представителя президента в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.

«Суд удовлетворил мою жалобу относительно бездеятельности СБУ и обязал Службу не позднее чем за 24 часа внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, изложенные в моем обращении, и начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой. СБУ – готова, ГБР - приготовиться в понедельник», - написал он в Facebook.

Напомним, ранее Вятрович подал в суд на Государственное бюро расследований за отказ расследовать возможную государственную измену главы ОП Андрея Ермака во время подписания соглашения о создании «консультативного совета» с представителями ОРДЛО.
ForUm

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