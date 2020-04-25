Министерство здравоохранения опубликовало в субботу, 25 апреля, видео, в котором показана динамика распространения коронавируса в 10 областях Украины.

«Первый случай COVID-19 было зафиксировано 3 марта во Черновицкой области. Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8125 человек. Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина. Поэтому оставайтесь дома и меняйте статистику в лучшую сторону», - говорится в сообщении.

Напомним, госпитализированы 2627 украинцев с коронавирусной инфекцией, 104 из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Остальные - на амбулаторном лечении.