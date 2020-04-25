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По состоянию на 9:00 субботы, 25 апреля, в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев инфицирования.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 377 случаев;

Волынская область - 212 случая;

Днепропетровская область - 240 случаев;

Донецкая область - 27 случаев;

Житомирская область - 337 случаев;

Закарпатская область - 286 случаев;

Запорожская область - 171 случай;

Ивано-Франковская область - 700 случаев;

Кировоградская область - 306 случаев;

г. Киев - 1159 случаев;

Киевская область - 519 случаев;

Львовская область - 317 случаев;

Луганская область - 28 случаев;

Николаевская область - 103 случая;

Одесская область - 183 случая;

Полтавская область - 169 случаев;

Ровенская область - 483 случая;

Сумская область - 94 случая;

Тернопольская область - 565 случаев;

Харьковская область - 125 случаев;

Херсонская область - 79 случаев;

Хмельницкая область - 66 случаев;

Черновицкая область - 1308 случаев;

Черкасская область - 249 случаев;

Черниговская область - 22 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля 2020 года в Центр поступило 1451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23969 сообщений о подозрении на COVID-19.

Правительство ожидает пик заболевания коронавирусом между 3 и 8 мая. Шмыгаль заявил, что выход из карантина будет состоять из пяти этапов, первый из которых должен начаться с 11 мая.
ForUm

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