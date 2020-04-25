По состоянию на 9:00 субботы, 25 апреля, в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев инфицирования.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 377 случаев;
Волынская область - 212 случая;
Днепропетровская область - 240 случаев;
Донецкая область - 27 случаев;
Житомирская область - 337 случаев;
Закарпатская область - 286 случаев;
Запорожская область - 171 случай;
Ивано-Франковская область - 700 случаев;
Кировоградская область - 306 случаев;
г. Киев - 1159 случаев;
Киевская область - 519 случаев;
Львовская область - 317 случаев;
Луганская область - 28 случаев;
Николаевская область - 103 случая;
Одесская область - 183 случая;
Полтавская область - 169 случаев;
Ровенская область - 483 случая;
Сумская область - 94 случая;
Тернопольская область - 565 случаев;
Харьковская область - 125 случаев;
Херсонская область - 79 случаев;
Хмельницкая область - 66 случаев;
Черновицкая область - 1308 случаев;
Черкасская область - 249 случаев;
Черниговская область - 22 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля 2020 года в Центр поступило 1451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23969 сообщений о подозрении на COVID-19.
Правительство ожидает пик заболевания коронавирусом между 3 и 8 мая. Шмыгаль заявил, что выход из карантина будет состоять из пяти этапов, первый из которых должен начаться с 11 мая.
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