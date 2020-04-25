В Украине госпитализированы 2627 человек с коронавирусной инфекцией, из них 112 детей и 273 медиков, сообщает Центр общественного здоровья в субботу, 25 апреля.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил рекордное количество выздоровевших за минувшие сутки.

«При этом очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш рекорд, очень замечательный рекорд, я за такой рекорд я хочу в первую очередь поблагодарить наших врачей», - сказал министр.