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В Украине началось производство ПЦР-тестов, и первая партия объемом 200 тысяч единиц отправляется в регионы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры» № 561-ІХ.   

Кабинет министров уволил руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефедова и его заместителей, а также главу Госналоговой службы Сергея Верланова. Верховная Рада приняла постановление «О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины».

Бывший президент Грузии, экк-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили убежден в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и будет готовиться к голосованию за его кандидатуру на пост вице-премьера по реформам в четверг, 30 апреля.

Председатель фракции правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили не исключил осложнения дипломатических отношений с Украиной в случае, если Саакашвили назначат вице-премьер-министром украинского правительства. 

По состоянию на 9:00 24 апреля в Украине зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

Среди заболевших -  1458 медицинских работников, за минувшие сутки зафиксировано 98 новых случаев инфицирования среди медперсонала. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещает, что врачам поднимут зарплату на 300%.

В Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 63 – за последние сутки.

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова через полгода после назначения написала заявление об увольнении.

В Украине «в ближайшее время», вероятно, будет запущено массовое ИФА-тестирование на антитела к новому коронавирусу, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. 

Главарь «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ», который разрешает использовать в отношении оккупированного Донецка его предыдущее название «город Сталино».

Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины подготовлен проект решения по применению санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.  
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