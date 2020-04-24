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Главарь «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ», который разрешает использовать в отношении оккупированного Донецка его предыдущее название «город Сталино», сообщают «Новости Донбасса».

В бумаге говорится о том, что наименование «город Сталино» будет использоваться наряду с наименованием «город Донецк» при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной. В частности, Днем победы 9 мая.

Название Сталино Донецк получил в 1924 году. По официальной версии в честь Ленина. «Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина — будет «Сталь» и решил наименовать г. Юзовку — городом Сталиным», — говорится в документе заседания.

Ранее подобное решение в отношении Луганска выпустил главарь «ЛНР» Леонид Пасечник. Теперь группировка будет использовать и название «Ворошиловград».

 
ForUm

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