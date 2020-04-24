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По состоянию на 9:00 24 апреля в Украине зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 370 случаев;

Волынская область - 203 случая;

Днепропетровская область - 195 случаев;

Донецкая область - 24 случая;

Житомирская область - 309 случаев;

Закарпатская область - 260 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 684 случая;

Кировоградская область - 283 случая;

Киев - 1122 случая;

Киевская область - 505 случаев;

Львовская область - 298 случаев;

Луганская область - 27 случаев;

Николаевская область - 103 случая;

Одесская область - 169 случаев;

Полтавская область - 161 случай;

Ривненская область - 437 случаев;

Сумская область - 90 случаев;

Тернопольская область - 532 случая;

Харьковская область - 118 случаев;

Херсонская область - 77 случаев;

Хмельницкая область - 65 случаев;

Черновицкая область - 1199 случаев;

Черкасская область - 234 случая;

Черниговская область - 19 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля 2020 в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 23 апреля в Украине было подтверждено 7170 случаев COVID-19.
ForUm

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