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В Украине «в ближайшее время», вероятно, будет запущено массовое ИФА-тестирование на антитела к новому коронавирусу. Об этом в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1» сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает LIGA.net.

По его словам, когда это произойдет, Украине будет «пятой страной в мире», где это осуществлено.

«Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител», - сообщил он, пояснив, что такая диагностика покажет, переболел человек COVID-19 или нет, есть ли иммунитет.

Замглавы Минздрава, однако, подчеркнул: пока нет точной информации, какая продолжительность иммунитета от SARS-CoV-2. По предварительным данным, она не превышает трех месяцев.

Популярный сейчас ПЦР-тест (по методу полимеразной цепной реакции), по словам Ляшко, нельзя использовать всегда, так как при тестировании можно попасть в первые три дня инкубационного периода вируса, когда эта диагностика будет неинформативной.

Напомним, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. 

 
ForUm

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