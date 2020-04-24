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В Украине COVID-19 заболели 1 тысяча 458 медицинских работников, за минувшие сутки зафиксировано 98 новых случаев инфицирования среди медперсонала. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на онлайн-брифинге, передает УНИАН.

«За прошедшие сутки заболели 477 человек, из них 28 детей и 98 медицинских работников, был госпитализирован 181 человек, зафиксировано 6 летальных случаев, при этом 96 пациентов выздоровели, в том числе 13 детей», - заявил он.

По словам Степанова, всего за время пандемии в Украине заболели 7 тысяч 647 человек, из них 503 ребенка и 1 тысяча 458 медицинских работников. Всего выздоровел 601 человек, летальных исходов - 193. Также министр отметил, что за минувшие сутки проведено 5 тысяч 263 исследования методом ПЦР. «За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 59, Киевской - 54 и городе Киеве - 63 случая», - сказал Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. 

 
ForUm

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