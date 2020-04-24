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В Украине началось производство ПЦР-тестов, и первая партия объемом 200 тысяч единиц отправляется в регионы, сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

«Как мы и обещали несколько недель назад, в Украине началось производство ПЦР-тестов. Сегодня мы получили первую партию – это 200 тысяч тестов. Они на выходных разъедутся по областям, по специальным лабораториям, где проводят ПЦР-тестирование», - сказал Тимошенко.

По словам секретаря Координационного совета, на следующей неделе ожидается еще почти 400 тыс. таких тестов. Производство украинских ПЦР-тестов продолжается, и они также будут распределяться между учреждениями.

«Я считаю, что это очень хороший шаг, когда Украина получила отечественные ПЦР-тесты. Не закупает их в Китае или Корее, а будет проводить диагностику именно украинскими ПЦР-тестами», - отметил Тимошенко.

Он сообщил, что на днях в Украину из Китая прибыла большая партия средств защиты для врачей, Министерства внутренних дел, Госпогранслужбы, Вооруженных сил. Это более 360 тыс. респираторов, более 100 тыс. костюмов биозащиты, а также 800 тыс. реагентов для проведения ПЦР-тестов.

Этих средств хватит на ближайшие 3-4 недели.

«Но закупки не заканчиваются, и в эти выходные мы получим еще одну партию», - сказал Тимошенко.

Кроме того, Министерство здравоохранения закупает средства индивидуальной защиты.

«То есть наши врачи уже сейчас обеспечены средствами индивидуальной защиты, и я думаю, что эта ситуация будет становиться еще лучше», - отметил секретарь Координационного совета.

Тимошенко подчеркнул, что штаб по противодействию коронавирусу, Министерство здравоохранения и другие структуры проводят большую работу, чтобы врачи быстрее получили все средства в своих областях и больницах.
ForUm

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