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Верховная Рада приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект постановления №3358 проголосовали 324 народных депутата.

Отмечается, что основной задачей ВСК определено: расследование обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые привели к недополучению доходов Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах в период с сентября 2019 по настоящее время.

Постановлением утвержден, количественный и персональный состав ВСК.

Также постановлением вносятся изменения в пункт 5 постановления Верховной Рады Украины «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов» от 12 декабря 2019 № 366-IX.

Кроме того, постановление содержит поручение Счетной палате осуществить внеплановое мероприятие государственного внешнего финансового контроля (аудита) в части проверки деятельности Государственной фискальной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины в период с сентября 2019 по настоящее время.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, во время работы на посту главы Минфина Игорь Уманский дважды инициировал отставки председателя Налоговой службы Сергея Верланова и главы Таможенной службы Максима Нефедова, но Кабмин этот вопрос не рассматривал.

«Они возглавляют структуры, через которые на сегодняшний день массово проводят операции по так называемой оптимизации уплаты налогов в государственный бюджет. Объемы таких операций мной оценивались примерно в 10 млрд грн ежемесячно», — сказал Уманский в интервью НВ.

Верланов заявлял, что все обвинения «базируются исключительно на вбросах непроверенной информации третьими лицами, которые и есть, скорее всего, теми дельцами, которые десятилетиями кормились на мошеннических схемах». По его словам, материалы о налоговых схемах давно находятся в поле зрения правоохранительных органов.
ForUm

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