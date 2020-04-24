Сегодня, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабинета министров будет рассмотрен Covid-пакет, который предусматривает распределение средств для предоставления медицинских услуг и дополнительного финансирования медучреждений. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает 112 Украина.

«Это те средства, которые идут на лечение больных от коронавируса. Этот проект определяет правила и условия, по которым учреждения здравоохранения и медицинские работники будут получать оплату услуг через Национальную службу здоровья Украины», - сказал он.

Министр уточнил, что проектом предлагается утвердить перечень медучреждений, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, а также тарифы, включающие в себя дополнительные доплаты медработникам в размере до 300% заработной платы и обеспечение пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

«При составлении и рассмотрении этих тарифов мы пошли именно от того, сколько средств требует лечение одного больного коронавирусом, сколько средств нужно на лекарственные средства. Учтена в полном объеме заработная плата, которая составляет 300%, то, что было обещано. То есть все без исключения расчеты, которые использовались при составлении этого тарифа, включают все средства, которые необходимы для лечения больных коронавирусом, и выплаты дополнительных вознаграждений медикам», - рассказал Степанов.

По его словам, закупка услуг планируется с учетом возможности медучреждений предоставить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь. Глава Минздрава отметил, что будет сделано несколько пакетов.

«Это стационарная помощь. Экстренная медицинская помощь. Медицинская помощь, предоставляемая мобильными медицинскими бригадами. Стационарная медпомощь при коронавирусе, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года. То есть те больницы, которые не определены в перечне больниц первой волны, но лечили больных», - объяснил он.

Степанов заявил, что государство должно оплатить процесс лечения, а медики - получить ту повышенную заработную плату, которую обещало правительство.