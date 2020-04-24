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За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 63 человек, в том числе, у 3 медиков. Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась еще на 63 человека. Трое из них - медики. Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет и 35 мужчин от 18 до 87 лет. А также 6 детей в возрасте от 6 до 14 лет. В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

По словам мэра Киева, за минувшие сутки выписаны 8 человек. Всего за это время коронавирус преодолели 53 жителя Киева.

«Девять человек, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, - священнослужители. Пятеро - из Киево-Печерской Лавры. Трое - из Покровского Голосеевского монастыря. Но одно лицо - из женского монастыря Святого Пантелеймона. Напомню, что три киевских монастыря закрыты на карантин из-за вспышки болезни в них. Это: Киево-Печерская лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыри», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

 
ForUm

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