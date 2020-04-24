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Бывший президент Грузии, экк-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили убежден в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и будет готовиться к голосованию за его кандидатуру на пост вице-премьера по реформам в четверг, 30 апреля.

«Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского и большинства депутатов из «Слуги народа» и других фракций, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг», - написал он в Facebook.

Саакашвили заявил, что готов «помогать, консультировать и приобщаться ко всем попыткам реформировать обанкротившуюся старую систему, которая царит в Украине». «Потому что надвигается, наверное, самое серьезное экономическо-общественное испытание, которое доводилось пройти Украине за все годы Независимости. Большой общественный резонанс связан с сегодняшними событиями и доказывает, что есть широкое понимание, что нужны серьезные и быстрые изменения и это дает надежду на нашу общую победу», - заявил политик.

Ранее Саакашвили заявлял, что президент Украины предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ. 24 апреля, перед внеочередным заседанием парламента, на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» Саакашвили пытался убедить их поддержать его кандидатуру на должность.

Председатель фракции правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили не исключил осложнения дипломатических отношений с Украиной в случае, если бывшего президента страны Михаила Саакашвили назначат вице-премьер-министром украинского правительства. 
ForUm

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