Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова через полгода после назначения написала заявление об увольнении.

«Надо найти силы вовремя осознать, что двери, которые просто нарисованы на кирпичной стене, не открываются. Это был яркий, полезный, незабываемый период в жизни. Мне кажется, за это время я получила несколько новых профессий», - написала она в Facebook.

Монахова опубликовала ссылку на интервью изданию Opinion, где рассказала, что за полгода в должности не получила ни одной заработной платы.

«С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного. Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом. «Создается секретариат». Кем создается? Каков его статус? Причем, в аналогичном законе о деятельности уполномоченного по правам человека это прописано. И в секретариате Национальной комиссии по стандартам языка тоже указано: юридическое лицо. Почему создатели Закона о языке не сделали такой элементарной вещи относительно моего секретариата - загадка», - сказала она.

«Только после создания секретариата казначейство выделяет финансирование, только выбрав руководителя секретариата, можно создать штатное расписание и начать получать заработную плату. Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья и т.п.», - добавила Монахова.

По ее словам, никаких льгот у нее не было, Киевом она передвигалась на метро, ​​а в служебном жилье ей отказали.

Монахова сказала, что за период работы потратила около 30 тыс. гривен из семейного бюджета.

Она добавила, что обращалась к представителям Офиса президента, но ее обращения игнорировали.

После того как вопрос о создании секретариата в день голосования в Кабмине, внезапно исчез с повестки дня, Монахова решила уволиться.

Татьяна Монахова — доктор филологических наук, профессор. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. Сухомлинского по специальности учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы. В 2015 году она защитила диссертацию на тему Современные стратегии текстообразования в украинском языке в Одесском национальном университете им. Мечникова.

На сайте университета указано, что Монахова является автором более 40 научных публикаций, в том числе трех пособий с грифом МОН, монографии Народничество, модернизм и постмодернизм в лингвистике.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Монахова была назначена на должность 27 ноября 2019.