Украина пока не готова выходить из карантина, поскольку после праздников количество инфицированных увеличивается. Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сказал в прямом эфире «Говорить великій Львів», сообщает Укринформ.

«Как по моему мнению, оно не экспертное те цифры, которые мы сейчас имеем, за последние несколько дней, если посчитать инкубационный период, то это последствия Вербного воскресенья», - сказал Немчинов.

По его словам, после праздничных выходных кривая заболеваемости пошла в гору, увеличилось количество умерших.

«Это последствия пока не Пасхальных праздников, это последствия Вербного воскресенья и предпасхальных богослужений в основном», - считает чиновник.

Вместе с тем он отметил, что не стоит воспринимать церковь как единственное место, где распространяется коронавирусная инфекция и подчеркнул, что даже нарушение режима пребывания в средствах индивидуальной защиты может привести к такой вспышке.

Министр КМУ также отметил, что власть вынуждена была запретить прогулки в парках, потому что люди не соблюдали условия карантин, не осознавая , что опасность рядом.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.