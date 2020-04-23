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Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что 70% людей в Украине ходят на работу в период карантина. Он привел такие данные, ссылаясь на социологические исследования, сообщает Радио Свобода.

«Вся критическая инфраструктура работает. Все предприятия-экспортеры работают. Если брать социологические исследования, то у нас 70% людей ходят на работу», - сказал глава правительства по итогам заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области.

По его словам, совместно с Министерством социальной политики и Минэкономики продолжается работа над созданием дополнительных рабочих мест.

«Сегодня рабочих мест нужно несколько сотен тысяч. И мы будем готовы эти рабочие места предоставить и предоставить их в ближайшее время, для того чтобы люди сразу после смягчения и завершения карантина смогли найти себе работу», - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что экономика в Украине работает, несмотря на ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Остановлены только сферы потребления, такие как ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, массовые мероприятия, - для того, чтобы разорвать цепь заражения, сказал глава правительства.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая

В Украине по состоянию на утро 23 апреля подтверждено 7170 случаев COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава. По этим данным, в течение 22 апреля получено 578 сообщений о новых подтвержденных случаях.
ForUm

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