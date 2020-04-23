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Экономика в Украине работает за исключением ряда сфер. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Он отметил, что мероприятие номер один - это увеличение оплаты труда всех медицинских работников - от экстренной медицины до специализированной, которые вовлечены в борьбу с COVID-19.

«Мы уже сегодня ввели целый ряд социальных проектов. Это поддержка пенсионеров, безработных. Действительно, во время карантина возросло количество безработных. Мы уделяем этому ежедневно достаточно большое внимание», - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что внедрено несколько программ по поддержке малого и микробизнеса. Это программы «5-7-9» и «Новые деньги».

Кроме того, глава правительства отметил, что совместно с Министерством социальной политики и Минэкономики продолжается работа над созданием дополнительных рабочих мест.

«Сегодня рабочих мест нужно несколько сотен тысяч. И мы будем готовы эти рабочие места представить и предоставить их в ближайшее время, для того, чтобы люди сразу после смягчения и завершения карантина смогли найти себе работу», - отметил Шмыгаль.

Он заявил, что экономика в Украине работает. Остановлены только области потребления, такие как ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, массовые мероприятия, - для того, чтобы разорвать цепь заражения.

«Но вся критическая инфраструктура работает. Все предприятия-экспортеры работают. Если брать социологические исследования, то у нас 70% людей ходят на работу», - резюмировал премьер-министр Украины, добавив, что социальная дистанция, новые условия работы, безусловно, должны быть соблюдены.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая

 

 
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