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Финансовый комитет Верховной Рады 22 апреля продолжил рассмотрение поправок в  проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности», сообщил заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк.

«За этот день прошли уже 34% от всех поправок. Остановились на 5718 с 16586. Завтра (23 апреля, - ред.) в 10:00 продолжим эту замечательную работу», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, законопроект о невозможности отмены национализации или ликвидации банков был принят Верховной Радой в первом чтении на внеочередной сессии 30 марта этого года.

К проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности уже поступило более 16 тысяч правок.

В случае принятия законопроекту он сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращения несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.
ForUm

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