Верховная Рада на внеочередном заседании приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР, за так называемый «антиколомойский» законопроект №2571-д проголосовали 267 народных депутатов.

Законопроектом предлагается урегулировать вопрос в сфере банковской деятельности, осуществить и усовершенствовать регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере.

Проектом также предлагается установить особенности судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение, а также решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегирования им полномочий, решений Кабинета Министров Украины об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Министерства финансов Украины, принятых во исполнение таких решений Кабинета Министров Украины, а также установлены четкие законодательные предписания о невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур.

Проектом Закона предлагается усовершенствовать регулирование ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскания ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб (нанесен вред), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.

Напомним, 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный «антиколомойский» законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Принятие закона является одним из требований выделения помощи Международным валютным фондом.