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Только шесть отраслей экономики на сегодня работают с ограничениями в связи с карантинными мерами по предотвращению распространения COVID-19. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

«Мы не включали стоп-кран для экономики Украины, наши основные экпортоориентированные отрасли продолжают работать на полную мощность. На данный момент с ограничениями работают только шесть отраслей. Это – транспорт, конечное потребление, бары, рестораны, массовые культурные мероприятия. Реальный сектор экономики от аграрного направления до направления промышленного производства, критическая инфраструктура сегодня работают и продолжают выполнять свои задачи», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая

 
ForUm

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