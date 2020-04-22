также в разделеОбщество
Группа «Тартак» представила нового вокалиста 14
COVID-19: Нацгвардия взяла под охрану общежитие в Вишневом 16
Экс-руководителей из МВД будут судить за разгон Майдана 12
С четверга в Украине начнет теплеть 14
Ермак взял себе в замы ветерана военной разведки 22
Нардепы вернули 1,65 миллиона за «ошибочную» аренду жилья 19
На карантине у украинцев продолжает нарастать депрессия 16
На время карантина украинцам предложат работу с зарплатой 6-8 тысяч 33
ID-карта и загранпаспорт теперь доступны в приложении «Дия» 25
В Кабмине назвали условие открытия границ 27
Завершено досудебное расследование по делу нардепа Дубневича 18
Шмыгаль: Карантин могут смягчить после 11 мая 32
В Украине стартуют клинические исследования препарата от COVID-19 38
На ликвидацию последствий пожаров на Житомирщине выделили 25 миллионов 12
Кабмин продлил карантин до 11 мая 62
Мэр Ивано-Франковска потребовал вывезти из города всех ромов 46
Калиниченко: Медведчук и другие меценаты раздали миллионы масок, поэтому цены снижаются 16
В Одессе закрыли все рынки 28

Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая. Если эпидемическая ситуация будет способствовать, то 11 мая Кабинет Министров рассмотрит смягчение карантинных мероприятий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что только 6 отраслей экономики на сегодня работают с ограничениями в связи с карантинными мерами. В Кабмине считают, что из-за введения карантина в Украине потеряли работу 2 миллиона человек.

По его словам, в условиях ограничений украинцы, как и весь мир, будут жить в течение ближайших двух лет

Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19, заявил президент Владимир Зеленский.

Он заявил, что эпидемия коронавируса несколько замедляет турборежим изменений в Украине.

По состоянию на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. В Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, 24 апреля, и начнется в 13:00.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что из-за карантина планировать отдых лучше уже на вторую половину лета. В Украине карантинные ограничения на транспорте будут снимать постепенно, первыми запустят пригородные электрички.

Миссури стал первым американским штатом, подавшим в суд на китайские власти за возникновение пандемии коронавируса.

Президент Владимир Зеленский предложил бывшему председателю Одесской ОГА Михаилу Саакашвили занять должность вице-премьера по вопросам реформ. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2799 грн.
21
Теги