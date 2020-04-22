Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая. Если эпидемическая ситуация будет способствовать, то 11 мая Кабинет Министров рассмотрит смягчение карантинных мероприятий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что только 6 отраслей экономики на сегодня работают с ограничениями в связи с карантинными мерами. В Кабмине считают, что из-за введения карантина в Украине потеряли работу 2 миллиона человек.

По его словам, в условиях ограничений украинцы, как и весь мир, будут жить в течение ближайших двух лет.

Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19, заявил президент Владимир Зеленский.

Он заявил, что эпидемия коронавируса несколько замедляет турборежим изменений в Украине.

По состоянию на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. В Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, 24 апреля, и начнется в 13:00.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что из-за карантина планировать отдых лучше уже на вторую половину лета. В Украине карантинные ограничения на транспорте будут снимать постепенно, первыми запустят пригородные электрички.

Миссури стал первым американским штатом, подавшим в суд на китайские власти за возникновение пандемии коронавируса.

Президент Владимир Зеленский предложил бывшему председателю Одесской ОГА Михаилу Саакашвили занять должность вице-премьера по вопросам реформ.