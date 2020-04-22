По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
За сутки зафиксировано 467 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 349 случаев;
Волынская область - 176 случаев;
Днепропетровская область - 150 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 287 случаев;
Закарпатская область - 218 случаев;
Запорожская область - 141 случай;
Ивано-Франковская область - 589 случаев;
Кировоградская область - 251 случай;
Киев - 989 случаев;
Киевская область - 390 случаев;
Львовская область - 274 случая;
Луганская область - 26 случаев;
Николаевская область - 82 случая;
Одесская область - 148 случаев;
Полтавская область - 116 случаев;
Ривненская область - 353 случая;
Сумская область - 86 случаев;
Тернопольская область - 471 случай;
Харьковская область - 82 случая;
Херсонская область - 72 случая;
Хмельницкая область - 54 случая;
Черновицкая область - 1053 случая;
Черкасская область - 206 случаев;
Черниговская область - 13 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении находятся 4466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине было зафиксировано 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.
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