также в разделеПроисшествия
На Ривненщине мужчина облил бензином и поджег авто полицейских 12
В ВСУ уже зарегистрировано 43 случая заболевания COVID-19 12
ГосЧС: В лесах Житомирщины и Киевщины тушат отдельные очаги тления 20
За минувшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ 9
У берегов Бенина пираты похитили с судна украинца 19
COVID-19: Город на Одесчине закрывают на карантин 92
На Николаевщине – первая смерть от COVID-19 47
Нардеп: В Подольске вспышка коронавируса, умер медик 50
COVID-19 диагностировали у 39 военных 24
В Украине коронавирусом заболели 1138 медработников 36
В Украине – 6125 случаев коронавируса, 415 – за последние сутки 58
ООС: Боевики совершили 13 обстрелов, один военный погиб, 4 ранены 8
В ВСУ зафиксировали 3 новых случая заражения коронавирусом 14
В Житомирской области COVID-19 обнаружили у 6-месячного ребенка 15
В Украине зафиксировано уже 5710 случаев COVID-19 42
В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары 22
На Пасху боевики 6 раз нарушили режим тишины 18
Полиция назвала количество нарушений в храмах в Пасхальную ночь 318

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 349 случаев;

Волынская область - 176 случаев;

Днепропетровская область - 150 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 287 случаев;

Закарпатская область - 218 случаев;

Запорожская область - 141 случай;

Ивано-Франковская область - 589 случаев;

Кировоградская область - 251 случай;

Киев - 989 случаев;

Киевская область - 390 случаев;

Львовская область - 274 случая;

Луганская область - 26 случаев;

Николаевская область - 82 случая;

Одесская область - 148 случаев;

Полтавская область - 116 случаев;

Ривненская область - 353 случая;

Сумская область - 86 случаев;

Тернопольская область - 471 случай;

Харьковская область - 82 случая;

Херсонская область - 72 случая;

Хмельницкая область - 54 случая;

Черновицкая область - 1053 случая;

Черкасская область - 206 случаев;

Черниговская область - 13 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении находятся 4466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине было зафиксировано 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги