За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 97 человек, в том числе у 10 медиков. Всего в Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 97 человек. Из них - 10 медиков. Всего в Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Среди заболевших – 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет и 7 девушек до 17 лет. И 52 человека от 18 до 85 лет и четверо ребят до 17 лет.

«Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом - один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря», - добавил мэр Киева.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 6 человек. Всего в столице выписаны 39 киевлян, которые лечились от коронавируса.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели.