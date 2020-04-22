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В Кабинете Министров считают, что из-за введения карантина в Украине потеряли работу 2 миллиона человек.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью РБК-Украина.

«На сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллионов людей, которые либо потеряли работу, либо находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица», — сообщил он.

Напомним, по данным Торгово-промышленной палаты Украины, количество безработных в Украине за 4 недели карантина выросло на 1-1,3 миллиона человек и составило около 2,5-2,8 миллиона человек.

Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.
ForUm

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