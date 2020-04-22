В Украине карантинные ограничения на транспорте будут снимать постепенно, первыми запустят пригородные электрички.

Об этом в интервью BBC News Украина сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Начнем с пригородного транспорта, который довозит людей до городов, до промышленных объектов. Мы обсуждаем, какие ограничения будут действовать на этом транспорте: это масочный режим и меньшее количество пассажиров в вагоне. Понятно, что когда в один вагон электрички утром втиснутся 60 пассажиров, то ни о какой социальной дистанции ​​не будет идти речь», - отметил он.

При этом министр отметил, что придется говорить с работодателями, чтобы люди выходили на работу в разное время и так же в разное возвращались.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Правительство планирует продлить карантинные мероприятия, поскольку не было пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом - он ожидается в начале мая. Также рассматривается возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики.