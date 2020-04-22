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Миссури стал первым американским штатом, подавшим в суд на китайские власти за возникновение пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил генеральный прокурор штата Эрик Шмитт, сообщает DW.

Пекин, по его мнению «лгал» миру о заболевании COVID-19 и сделал слишком мало для того, чтобы остановить эпидемию на раннем этапе.

«В Миссури последствия вируса очень реальны - тысячи заражены, многие погибли», - заявил Шмитт, добавив, что многие компании малого бизнеса вынуждены были закрыться, и теперь их сотрудникам очень сложно элементарно накормить свои семьи.

Иск, направленный в суд штата Миссури, адресован китайским властям, коммунистической партии Китая, ряду министерств, руководству провинции Хубэй и города Ухань. По словам прокурора, китайские власти «вводили общественность в заблуждение», «скрывали важную информацию», «отрицали факты заражения от человека к человеку» и даже «прятали защитное сняряжение». Эту эпидемию, заявил Шмитт, вполне «можно было предотвратить».

Ранее член Палаты представителей Конгресса США республиканец Джим Бэнкс призвал к международному расследованию в отношении Китая за ущерб, причиненный пандемией заболевания COVID-19. «Если бы лидеры Китая не растерялись из-за вспышки и не пытались скрыть распространение заболевания, миру, возможно, удалось бы лучше подготовиться к нему» или же не допустить распространения вируса за пределы китайской провинции Хубэй, заявил он.
ForUm

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