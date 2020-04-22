Карантин в Украине из-за коронавируса вероятно будет продлен до 12 мая, а в условиях ограничений украинцы, как и весь мир, будут жить в течение ближайших двух лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

По словам Шмыгаля, украинцам придется привыкать жить в условиях нового мира, который изменила пандемия коронавируса. Это касается вещей, которые должны стать привычными, как, к примеру ежедневная чистка зубов.

«Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее. То есть это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно», - заявил глава правительства.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в таких условиях мир будет жить по меньшей мере ближайших два года.

Денис Шмыгаль говорит, что уже сейчас пора забыть об иллюзиях, что в мае закончится карантин, мы о нем тут же забудем и вернемся к привычной жизни. Ведь от этих правил зависит здоровье и жизнь украинцев.

Ведь даже страны, которые уже прошли первый пик болезни, сегодня стоят на пороге следующих. К примеру, Китай, где уже есть повторные волны.

«Поэтому иллюзии, что Украине удалось удержать первую волну и что все в порядке, нет. Нужно учиться жить в новых условиях», - добавил Шмыгаль.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Правительство планирует продлить карантинные мероприятия, поскольку не было пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом - он ожидается в начале мая. Также рассматривается возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики.