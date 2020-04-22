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Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что из-за карантина планировать отдых лучше уже на вторую половину лета. Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

«Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет», - сказал Криклий.

По его словам, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота и если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше международных рейсов.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Правительство планирует продлить карантинные мероприятия, поскольку не было пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом - он ожидается в начале мая. Также рассматривается возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики.
ForUm

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