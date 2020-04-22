Президент Владимир Зеленский заявил, что эпидемия коронавируса несколько замедляет турборежим изменений в Украине.

Об этом он рассказал в комментарии для BBC News Украина, отвечая на вопрос, не пожалел ли он о том, что пошел в президенты.

«О президентства, я не скрою, что это нелегкая работа. Она очень требовательная и ответственная. И именно поэтому я не имею права останавливаться или сдаваться. Мы сделали уже многое. К сожалению, вызовы, как, например, эпидемия коронавируса, несколько понижает наш турборежим. Но мы не остановимся укреплять Украину», - сказал Зеленский.

Он также добавил, что работа президентом забирает все время и ему не удается побыть достаточно с семьей и детьми.

«Я сожалею, что не могу быть рядом, пока они растут, так часто, как бы я этого хотел», - отметил президент.

Как известно, 21 апреля 2019 состоялось повторное голосование на очередных выборах Президента Украины. Во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

По результатам второго тура, победу одержал Зеленский, за которого свои голоса отдали 73,22% украинских избирателей, или 13 млн 541 528 граждан. Порошенко поддержали 24,45% избирателей, или 4 млн 522 450 граждан.