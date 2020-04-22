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Если эпидемическая ситуация будет способствовать, то 11 мая Кабинет Министров рассмотрит смягчение карантинных мероприятий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Если все будет хорошо и эпидемическая ситуация будет способствовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков и скверов, предприятий торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг. Возможно, будут другие смягчающие меры. Но о них мы сможем говорить позже», - отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, такие действия позволят вернуть часть людей на работу, улучшить эмоциональное здоровье украинцев и дать старт разогреву экономики.

Шмыгаль также отметил, что правительство понимает, что людям и бизнесу сейчас непросто: «Поэтому мы внедряем ряд мер, направленных на поддержку украинцев. В частности, увеличиваем выплаты по безработице, расширяем программы поддержки бизнеса и фактически внедряем кредитные каникулы, повышаем пенсии, создаем новые рабочие места уже сегодня».

Напомним, 22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая
ForUm

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