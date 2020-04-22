Покровский Голосеевский мужской монастырь закрывается на карантин, так как за прошедшие сутки там выявлено 12 инфицированных коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом - один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин», - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, городские службы продолжают работу по обследованию общежитий, подчиненных городу, и - в случае необходимости - осуществляют там дезинфекцию.

Напомним, ранее Киево-Печерская лавра закрыта на карантин.

17 апреля власти Киева приняли решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря.