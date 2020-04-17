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Городские власти приняли решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря», - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, еще 7 случаев заболевания зарегистрировали в Киево-Печерской лавре.

Напомним, Киево-Печерская лавра закрыта на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаями инфицирования коронавирусом.

15 апреля в Киево-Печерской лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии.
ForUm

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