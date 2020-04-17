Городские власти приняли решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря», - сказал Кличко.
По словам мэра Киева, еще 7 случаев заболевания зарегистрировали в Киево-Печерской лавре.
Напомним, Киево-Печерская лавра закрыта на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаями инфицирования коронавирусом.
15 апреля в Киево-Печерской лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии.
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