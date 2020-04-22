По состоянию на 7:00 22 апреля на территории лесничеств в Житомирской и Киевской областях продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Житомирской области пожар травяного настила и лесной подстилки в Виступовицком лесничестве Овручского района локализован. Силами ГосЧС оказывается помощь работникам лесного хозяйства по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.

К тушению привлечены 596 человек и 77 единиц техники.

Пожар травяного настила и лесной подстилки вблизи с. Острова Овручского района локализован. Силами ГосЧС оказывается помощь работникам лесного хозяйства по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 137 человек и 18 единиц техники.

В Киевской области в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 ячеек (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяников в ячейках пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГосЧС и дополнительно 8 путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 640 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 202 человека и 279 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГосЧС (которыми 21 апреля осуществлено 129 сбросов - 258 т воды).

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,010 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,010 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч, Чернобыль - 0,021 мР/ч, на КДП Дитятки 0,02 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч).

Как сообщал ForUm, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.

16 апреля в Чернобыльской зоне на территории около села Корогод возобновился пожар.

20 апреля Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в связи с лесными пожарами на Полесье.