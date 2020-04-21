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В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Цена на нефть ушла в глубокий минус. То есть готовы платить, чтобы забирали нефть.

Это можно объяснить тем, что нефть уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем. Похоже, бизнес по хранению нефти – наиболее прибыльный сейчас», - написал он в Facebook.

Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать, считает топ-менеджер НАК.

Как сообщал ForUm, цена фьючерсных контрактов на нефть впервые в истории ушла в минус: продавцы этих контрактов были готовы доплачивать, чтобы избавиться от них  среди нынешнего кризиса переполненности нефтяного рынка.
ForUm

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