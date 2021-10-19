также в разделеОбщество
В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии 4
Суд вынес приговор соучастнику выстрела из РПГ по «112 каналу» 14
США: Россия начала войну и препятствует мирному урегулированию на Донбассе 13
Ляшко: Украина может делать 1,5 млн COVID-прививок в неделю 10
Еще одну украинку с детьми вернули из Сирии 15
СММ ОБСЕ возобновила патрулирование в Горловке 20
В МИД объяснили, что будет, если Украину исключат из «зеленого списка» ЕС 42
Rozetka сняла с продажи продукцию «YARO» после украинофобских анекдотов владелицы 134
BIHUS info: Сын Шефира получил из бюджета 600 тысяч гривен 44
КПВВ «Чаплинка» прекращает работу 24
18 октября. Картина дня 16
Суд арестовал боевика, из-за которого в «ДНР» блокировали миссию ОБСЕ 116
Во Львове запретили работу ночных клубов 22
Украине обещают градусные качели и последние теплые дни 30
Укрзализныця предлагает развернуть пункты ПЦР-тестов на вокзалах 31
Приказ Минздрава об обязательной вакцинации обжаловали в суде 33
Украина получила от США вторую партию вооружения 17
Нацполиция создаст 900 мобильных бригад для контроля перевозок 11

Украина изучает возможность импорта газа из Румынии, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

 «У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран – Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии. У нас достаточно диверсифицированный импорт, поэтому мы уверены, что сможем обеспечить и платежеспособный спрос украинской промышленности. А население уже обеспечено достаточными объемами газа собственной добычи и газом, который является в хранилищах», - сказал Витренко.

По его словам, кроме собственной добычи, «Нафтогаз» обладает значительными запасами газа в подземных хранилищах и возможностями оперативного импорта значительных объемов газа из европейских направлений.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги