Украина изучает возможность импорта газа из Румынии, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран – Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии. У нас достаточно диверсифицированный импорт, поэтому мы уверены, что сможем обеспечить и платежеспособный спрос украинской промышленности. А население уже обеспечено достаточными объемами газа собственной добычи и газом, который является в хранилищах», - сказал Витренко.

По его словам, кроме собственной добычи, «Нафтогаз» обладает значительными запасами газа в подземных хранилищах и возможностями оперативного импорта значительных объемов газа из европейских направлений.