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Если США введут санкции против компании-оператора российского газопровода Nord Stream 2 AG, европейские компании не будут использовать этот газопровод.

Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко на форуме YES.

«Если правительство США введет санкции против дочерней фирмы Газпрома, европейские компании не будут покупать газ, который идет через этот трубопровод. Таким образом, он не будет работать», - сказал Витренко.

Он также считает, что такие санкции не ослабят западные страны, а наоборот, позволят им стать сильнее.

Ранее в самом Газпроме отмечали, что Северный поток-2 заработает до конца года и прокачает 5,6 млрд кубометров топлива.

Вывод первой нитки Северного потока-2 был завершен в начале июня.Морской газопровод Северный поток-2 мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит от компрессорной станции Славянская в Кингисеппском районе Ленинградской области к балтийскому побережью Германии.

Общая протяженность магистрали по двум нитками — 2460 км.
ForUm

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