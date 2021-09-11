Если США введут санкции против компании-оператора российского газопровода Nord Stream 2 AG, европейские компании не будут использовать этот газопровод.
Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко на форуме YES.
Он также считает, что такие санкции не ослабят западные страны, а наоборот, позволят им стать сильнее.
Ранее в самом Газпроме отмечали, что Северный поток-2 заработает до конца года и прокачает 5,6 млрд кубометров топлива.
Вывод первой нитки Северного потока-2 был завершен в начале июня.Морской газопровод Северный поток-2 мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит от компрессорной станции Славянская в Кингисеппском районе Ленинградской области к балтийскому побережью Германии.
Общая протяженность магистрали по двум нитками — 2460 км.
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