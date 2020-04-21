Цена фьючерсных контрактов на нефть впервые в истории ушла в минус: продавцы этих контрактов были готовы доплачивать, чтобы избавиться от них среди нынешнего кризиса переполненности нефтяного рынка, передает Радио Свобода.

Цены на фьючерсные контракты на американский эталонный сорт нефти West Texas Intermediate (WTI) со сроком исполнения 21 апреля и с поставкой в ​​мае, еще в предыдущий биржевой день, в пятницу, 17 апреля, торговались по 18 долларов за баррель, 20 апреля падали несколькими волнами в течение всего дня: сначала они дошли до символического 1 цента за баррель, а затем ушли в минус: сначала до минус 5 центов, а потом и дальше. Самый большой провал, минут за 20 до конца торгов, составил сумму минус 40,32 доллара за баррель на бирже в Нью-Йорке; на момент закрытия торгов цена этих контрактов составила минус 37,63 доллара за баррель. Таким образом, падение составило почти 56 долларов за баррель, или более 300 процентов, за один биржевой день.

Такое паническое падение затронуло только упомянутые контракты – из-за особенностей фьючерсных контрактов на нефть WTI: они предполагают, что нефть покупателя будет доставлена ​​на главный нефтяной хаб в США в городке Кушинґ в штате Оклахома. Между тем огромные нефтяные хранилища вокруг этого городка близки к переполнению - по оценкам, они могут полностью заполниться в течение двух недель и оставаться полными около двух месяцев. Таким образом, покупатель мог оказаться перед перспективой немедленно получать «на руки» нефть, не нужную ему уже сейчас, во время физического переполнения хранилищ и перегрузки нефтяного рынка предложением, и был готов доплатить, чтобы избежать этого.

По словам аналитиков, эта ситуация может повториться в следующем месяце, когда придет время для фьючерсных контрактов на нефть WTI на июнь.

Между тем другие контракты на нефть тоже претерпели большее или меньшее падение, но остались в «положительных» ценах. В частности, фьючерсы на нефть WTI на июнь пока торговались на уровне более 21 доллар за баррель, а закончили день на уровне чуть больше 20 долларов. Нефть еще одного стандарта, Brent, который используют в Европе и еще во многих частях мира, упала 20 апреля в цене фьючерсов на июнь почти на 9 процентов и продавалась менее чем по 26 долларов за баррель.

К нынешней ситуации привело стечение нескольких факторов. С одной стороны, из-за коронавирусной пандемии экономическая активность в мире значительно упала, что снизило потребление нефти по сравнению с началом марта почти на треть. С другой, к избытку нефти на рынке привели и споры между нефтедобывающими странами: после отказа России в марте пойти на сокращение добычи нефти в рамках договоренности ОПЕК+ Саудовская Аравия, крупнейший в мире добытчик нефти, пошла на демпинг на мировом рынке. В конце участники ОПЕК+ таки достигли согласия сократить добычу, но это решение уже не смогло остановить падение цен на нефть.