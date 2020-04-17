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В Тернопольской области коронавирус обнаружен у трех священников и пятерых хористов, которые имеют прямое отношение к Свято-Успенской Почаевской лавре.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главного санитарного врача области Оксану Чайчук.

«У трех священнослужителей Московского патриархата УПЦ и пятерых хористов, которые имеют прямое отношение к богослужениям в Почаевской лавре, обнаружен коронавирус. Подчеркиваю, эти лица проживают в разных населенных пунктах Тернопольщины, совершают церковные обряды, часто бывают в лавре. Собственно, по месту их проживания у них и был обнаружен коронавирус», - рассказала Чайчук.

По ее словам, диагностировать состояние здоровья насельников лавры пока не удается по субъективным причинам. Сегодня должны быть готовы списки монахов и насельников лавры для проверки состояния их здоровья.

В настоящее время богослужения в лавре продолжаются. Центральный и «черный» входы открыты.

Гостиница для приезжих, которая есть на территории лавры, не принимает паломников.

Вчера и сегодня территорию лавры дезинфицировали подразделения ГосЧС.

Также в окрестностях Почаева установлены санитарно-пропускные посты.

Напомним, Киево-Печерская лавра закрыта на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаями инфицирования коронавирусом.

15 апреля в Киево-Печерской лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии.

17 апреля власти Киева приняли решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря.
ForUm

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