В Киево-Печерской лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Вчера в лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, которые ежедневно измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания – их госпитализируют» , - сказал Кличко.

Так, по словам мэра, вчера госпитализировали из лавры одну монахиню и двух учеников семинарии. Осуществили забор образцов на ПЦР-тестирование у 20 человек из семинарии. Сегодня медики продолжат брать образцы на лабораторные исследования.

«Я еще раз обращаюсь ко всем. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не надо идти в церковь, в гости или на пикники. Вирус в городе распространяется, в больницах - все больше больных. Поймите это и не будьте легкомысленными!» - отметил Виталий Кличко.