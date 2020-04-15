также в разделеСтолица
Поворозник: Взяток не брал, подозрение никто не объявлял 13
За сутки коронавирус подтвердили еще у 61 киевлянина, один человек умер 17
Всех въезжающих в Киев с симптомами ОРВИ и температурой будут госпитализировать 18
Минфин: В изменениях в госбюджет заложена помощь МВФ 15
В столице поминальные дни перенесли на 6 июня 19
Киев усиливает контроль на всех въездах в город 50
СБУ задержала мошенника, продававшего государственные должности 128
В Киеве зафиксирован уже 551 случай заболевания COVID-19 43
Кладбища Киеве планируют закрыть для посещений 40
Киевляне высказались по поводу «неполноценных детей» Кличко 194
В Киеве уже составили 814 админпротоколов на нарушителей карантина 16
В Киево-Печерской лавре умер еще один монах 42
В Киеве будут закрывать предприятия, если в коллективе обнаружат больного COVID-19 32
Авто полиции сбило насмерть мужчину в Киеве 32
Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин 32
В Киеве за сутки – рекордное число подтверждений COVID-19, большинство – в лавре 62
В Киево-Печерской лавре умер монах, вероятно – от коронавируса 18
Водная полиция провела профилактический рейд 18

В Киево-Печерской лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Вчера в лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, которые ежедневно измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания – их госпитализируют» , - сказал Кличко.

Так, по словам мэра, вчера госпитализировали из лавры одну монахиню и двух учеников семинарии. Осуществили забор образцов на ПЦР-тестирование у 20 человек из семинарии. Сегодня медики продолжат брать образцы на лабораторные исследования.

«Я еще раз обращаюсь ко всем. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не надо идти в церковь, в гости или на пикники. Вирус в городе распространяется, в больницах - все больше больных. Поймите это и не будьте легкомысленными!» - отметил Виталий Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10