Украина будет действовать скоординировано с партнерами в деле о сбивании самолета Boeing 737-800NG авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сообщил в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так руководитель внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщение, что Украина может обсуждать с Ираном меморандум о выплате компенсаций и предоставления доступа к бортовым самописцам в обмен на отказ родственников погибших от исков.

«Наша позиция не изменилась. Мы работаем на результат в тесном сотрудничестве с коллегами из Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы. Это министры иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании – всех стран, чьи граждане погибли 8 января. Только вчера мы все впятером снова разговаривали на телефонной конференции, координировали наши дальнейшие шаги. Цель остается неизменной: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, полное, независимое и прозрачное расследование и ответственность за сбивание самолета согласно нормам международного права... Никому даже в голову не может прийти как-то предать этих людей или действовать нескоординировано с партнерами», - подчеркнул Кулеба.

По словам министра, его новый заместитель Евгений Енин будет «координировать работу МИД по этому делу».

Кулеба добавил, что пандемия COVID-19 в настоящее время затрудняет работу. «Но существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет... Где-то просто придется придумать более креативные способы решения логистических задач», - добавил министр иностранных дел.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.