Глава МЗС Дмитро Кулеба відреагував на нібито відповідь російського президента Володимира Путіна, який, прочитавши записку від Зеленського з умовами миру, сказав: «Я їх знищу».

Реакція міністра пролунала в ефірі українського телебачення, передає УНІАН.

Кулеба зазначив, що «насправді дуже мале значення має те, що думає президент Путін саме зараз у плані того, кого він «доб’є».

«Я нагадаю, що він збирався буквально за кілька діб захопити Київ та ключові міста України. Я думаю, що тоді він також сидів і собі думав: «Я їх дуже швидко доб'ю». А нічого з цього не вийшло ... Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій», - зауважив глава МЗС.

Як писав The Times, російський олігарх Роман Абрамович прилетів до Росії з запискою від президента України Путіну.

У записці нібито йшлося про умови миру. На що президент РФ відповів: «Передайте йому, що я їх знищу».