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В рамках обмена удерживаемыми лицами Украина передала представителям оккупированных территорий 14 человек, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Процесс подготовки к обмену всегда сложный, но самое главное, что 20 наших соотечественников встретят Пасху свободными. Потому что жизнь каждого украинца для нас является высшей ценностью. И сегодняшний обмен на это еще раз подтверждает», - отметил председатель СБУ Иван Баканов.

Он сообщил, что это уже третий обмен за 7 месяцев, поэтому очевидно, что президентская стратегия обмена «всех на всех» и договоренности, достигнутые в Нормандском формате, работают. «Возвращение наших граждан и территорий - приоритетное направление, работа в котором идет постоянно, несмотря ни на какие экономические и политические обстоятельства и даже пандемию коронавируса. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть всех, кто, к сожалению, еще остается в плену», - отметил Баканов.

По возвращении наши граждане должны обязательно пройти процедуры обсервации и проверки. Социальные службы по вопросам адаптации и реабилитации будут также рядом.

Следует отметить, что впервые обмен состоялся по формуле, когда Украина вернула больше людей, чем передала.

Напомним, 16 апреля в рамках обмена Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.
ForUm

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